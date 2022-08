Palermo, dai Tedesco ai Gonzalez: quando in rosa si segna in famiglia

"I gol in famiglia, nel Palermo , non sono certo una specialità. Gli Elia , dal canto loro, possono però vantare un primato: prima della rete di Salvatore con il Perugia mai erano andati a segno in rosanero un padre e un figlio", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". Diciassette il numero delle reti totali, con Firmino che ne ha messe a segno 16 e il giovane ex Benevento che ha già purgato la squadra di Castori nella prima giornata del torneo cadetto edizione 2022/2023. "Prima di loro, la storia dei marcatori consanguinei si è limitata a legami tra fratelli", si legge sul Gds.

Il 4 aprile 2004 due fratelli hanno segnato nella stessa partita con la maglia del Palermo. Nel dettaglio, si tratta dei gemelli Filippini che fecero gol al Catania in un derby disputatosi al Renzo Barbera. Prima che si inserisse in lista la dinastia Elia, la famiglia che aveva segnato più reti in rosanero era quella dei Tedesco. Giacomo - 72 presenze e 3 gol - e Giovanni - 93 partite e 10 reti - per un totale di tredici realizzazioni. Primato agguantato dagli Elia che hanno rispolverato la tradizione dei gol in famiglia. "Qualcosa che a Palermo non si vedeva da più di un decennio, ovvero da quando Pablo Gonzalez realizzò l'ultima rete europea nella storia dei rosanero. (...) Era l'estate del 2011, fu l'ultima partita in rosanero per il fratello di Mariano Gonzalez, che in Sicilia ebbe un pò più di fortuna: 69 presenze e 9 gol", chiosa l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.