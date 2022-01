Palermo, dai tamponi al campo: oggi inizia l’era del Baldini-bis

Tamponi, controlli di rito e il ritorno in campo: oggi il nuovo tecnico Silvio Baldini conoscerà la squadra

"Dai tamponi al campo. Comincia oggi l’era del Baldini-bis". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Primo allenamento oggi agli ordini del nuovo allenatore per Francesco De Rose e compagni. Dopo i tamponi e i controlli di rito, i rosanero scenderanno in campo allo Sport Village di Tommaso Natale.

In attesa di capire se l'organico sarà al completo o meno (in settimana un calciatore è risultato positivo al Covid-19), la squadra è già rientrata in Sicilia, mentre Silvio Baldini era già in città da prima. Lo scorso 31 dicembre, il tecnico è stato avvistato al Cto con il vice, Nardini, presumibilmente per la vaccinazione che nei prossimi giorni coinvolgerà il resto del gruppo al fine di completare il piano vaccinale.

Intanto, oggi Baldini conoscerà la squadra dopo che tutti i componenti avranno ricevuto gli esiti dei tamponi. "I negativi inizieranno ad allenarsi agli ordini del nuovo tecnico, che ha comunicato allo staff nei giorni scorsi

il programma delle sedute per le prossime settimane. Lavoro intensivo, e non potrebbe essere altrimenti, per un allenatore che deve conoscere da zero praticamente tutti i suoi calciatori, con una rincorsa al Bari resa complicata dal distacco in classifica", si legge.

Sul fronte infortuni, il Palermo si presenterà alla ripresa quasi al completo. Marconi e Valente, che hanno saltato la sfida contro il Latina, saranno nuovamente a disposizione alla ripresa del campionato. Il centrale ex Monza non era partito a causa di un affaticamento accusato dopo la partita contro il Bari, mentre l'esterno a causa di un’elongazione, che ormai dovrebbe aver risolto.