Palermo, dai cambi 5 gol e 4 assist. Gazzetta: “Ma non chiamatela panchina”

"Ma non chiamatela panchina". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo . "E' una panchina mobile, che balla e fa ballare. Perché diverte e si diverte. Poca importa se i minuti a disposizione siano pochi, l’importante è il risultato. E quelli che subentrano, in effetti, lasciano il segno".

Da Soleri e Di Francesco ad Aurelio, fino a Mancuso: in otto gare disputate, i cambi hanno fruttato ben cinque gol e quattro assist. "Numeri da favola che sottolineano la forza di una squadra che punta alla promozione in Serie A", si legge. Non a caso il Palermo è secondo nella particolare classifica dei cambi vincenti, dietro al Parma che comanda con sette gol, ma con una partita in più. "Corini i suoi 22 titolari di movimento li sta intendendo così, in una rotazione che non esclude nessuno a priori e coinvolge tutti, anche se qualcuno ancora attende il suo momento, ma sono davvero in pochi".