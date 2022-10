Palermo, da Toni a Belotti: la Ternana stuzzica i bomber rosa. Ora tocca a Brunori

In vent'anni di precedenti fra le due compagini, chi a fine stagione ha chiuso in doccia cifra o con il titolo di capocannoniere ha sempre fatto gol alla Ternana . Anche nell'ultima stagione in cui le due squadre si sono affrontate in Serie C . A mettere a segno la rete dell'1-0 al "Barbera" è stato - infatti - Lorenzo Lucca . Ha segnato alla Ternana (una doppietta) anche Nino La Gumina , che tra campionato, Coppa Italia e playoff realizzò ben dodici reti.

"Qualche anno prima, meglio di La Gumina, fece Belotti", si legge. Due gol nella prima mezz'ora, con il Gallo che chiuse quell'annata con dieci gol. Contro gli umbri si è scatenato in passato anche Luca Toni, che a Terni trovò il gol numero quattordici di quella stagione. Una rete che diede il via alla scalata verso la Serie A. Così come Maniero, La Grotteria e Guidoni. Tutti e tre in doppia cifra al termine del campionato. "Un messaggio non proprio criptato per Brunori, che dei rosa è il bomber, ma non segna da 221 minuti: i grandi del passato recente, quando hanno visto rossoverde, si sono sempre esaltati", conclude il noto quotidiano.