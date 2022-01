Palermo, da Somma a Felici e Damiani: ecco i numeri di maglia

Il difensore centrale reintegrato dopo essere finito ai margini e i due nuovi innesti hanno scelto i numeri di maglia: ecco quali

"Riparte il campionato e per il Palermo è tempo di liste, con rispettivi numeri di maglia da assegnare". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla ripresa del campionato. Sono tre i numeri di maglia da assegnare: due riguardano Mattia Felici e Samuele Damiani , approdati alla corte di Silvio Baldini nel corso della sessione invernale, l'altro invece è per Michele Somma , reintegrato con l'arrivo del tecnico toscano dopo essere finito ai margini con Filippi .

Il difensore ha scelto la maglia numero 16 (l'anno scorso aveva la 24), mentre Damiani indosserà la maglia numero 21, la stessa avuta ad Empoli. "Ritorno al passato, infine, per Felici", si legge. L'esterno offensivo, trasferitosi in Sicilia da Lecce con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto, ha scelto la maglia numero 75, la stessa con cui ha giocato in Serie D nella stagione 2019-20.