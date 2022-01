Palermo, da Silipo e Felici a Buttaro: con Baldini più spazio per la linea verde

I giovani avranno un ruolo importante con Silvio Baldini in panchina: il 4-2-3-1 può esaltare le qualità di Silipo e Felici. Ma non solo...

"I 'gemelli', Buttaro e Doda: più spazio per la linea verde". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . "Mercato, scelte tecniche e conferme: tre indizi non faranno una prova, ma poco ci manca". Il Palermo di Silvio Baldini farà maggiore affidamento sui giovani per quanto concerne il nuovo undici titolare. Da Mattia Felici , approdato in Sicilia proprio nella sessione di calciomercato invernale, ad Alessio Buttaro , già titolare con Giacomo Filippi in panchina.

Ma non solo; "il 4-2-3-1 aprirà le porte a Silipo, in una trequarti che vede Felici come suo possibile 'omologo' di piede destro", si legge. Per quanto riguarda Buttaro, invece, Baldini potrebbe decidere di schierarlo anche da terzino, oltre che da centrale di difesa. Il tecnico non lo ha ancora visto scendere in campo, ma attendo il suo rientro (come quello degli altri compagni di squadra risultati positivi) per poter lavorare anche con lui. "I pochi allenamenti sostenuti finora, invece, hanno fatto vedere quanto Baldini intenda puntare su Silipo. Largo a destra per accentrarsi e cercare di colpire col mancino, in un ruolo non proprio inedito", prosegue il noto quotidiano. D'altra parte, Silipo e Felici possono anche coesistere, con l'ex Lecce che si giocherà il posto con Valente. Così come Doda dovrà giocarselo con Almici.