Palermo, da Silipo a Marong: Castagnini punterà sulla linea verde. I dettagli

Il direttore sportivo del Palermo, oltre ai rinforzi esperti, punterà a valorizzare i Primavera e a scovare nuovi Lucca

Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul Palermo del futuro. Linea verde, scovare nuovi Lucca , valorizzare qualche Primavera : il direttore sportivo Renzo Castagnini traccia la strada per la prossima stagione. Quattro i giovani sicuri di restare: Marong , Silipo , Peretti e Doda . Ma "la rete di contatti di Castagnini è già all’opera per portare in rosanero qualche altro talento", si legge.

"Il d.s. coi giovani ci sa fare, li sa scegliere e sa come guidarli nel loro percorso di crescita. Lo testimonia il suo curriculum. D’altronde, non si diventa responsabile degli osservatori del settore giovanile della Juventus per caso", scrive la Rosea. Una scommessa vinta è quella di Lucca, che con ogni probabilità lascerà la Sicilia in estate. Tredici i gol messi a segno prima dello stop per infortunio dall'attaccante classe 2000, che ha catalizzato l'attenzione di media e addetti ai lavori in casa rosanero e non solo. Terminale offensivo dall'imponente statura e rimarchevole prestanza atletica, l'ex Torino ha impattato con straordinaria personalità la sua prima stagione nel calcio professionistico. E può già contare su un numero esoso di estimatori in Serie A e B.