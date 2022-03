Palermo, da sfatare il tabù dei rigori: mai così tanti errori dal dischetto

Da Floriano e Brunori in questa stagione, fino a nomi illustri come Amauri, Cavani e Miccoli

"Maledetti rigori. Quello di Floriano contro la Fidelis Andria è il terzo errore dal dischetto in campionato per il Palermo, che nelle ultime tre stagioni non ha avuto un grandissimo feeling con i tiri dagli undici metri". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che sottolinea il rapporto non ancora idilliaco tra il Palermo e i calci di rigore. Sono stati già tre gli errori in questa stagione, con l'ultimo di Floriano contro la Fidelis Andria che ha riaperto una questione quanto mai irrisolta. Non è infatti ancora chiara la gerarchia dagli undici metri: sembra palese come, quando l'ex Foggia si trova in campo, sia sempre lui il prescelto per calciare. Era così con Filippi e le cose non sembrano essere cambiate dall'arrivo di Baldini.