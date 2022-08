Palermo, da Nastase e Codrea a Goian e Puscas: Nedelcearu l’ultimo dei rumeni in rosa

La bandiera della Romania torna a sventolare in viale del Fante, a tre anni dall’ultima volta. In quel caso, però, il Palermo aveva in squadra un attaccante, George Puscas (da poco rientrato in Italia, acquistato dal Genoa ). Adesso con Nedelcearu riporta in auge la tradizione di difensori rumeni, che negli ultimi vent’anni hanno avuto parecchi alti e bassi in rosanero - inizia così il focus odierno del "Giornale di Sicilia", che concentra la sua attenzione sui calciatori rumeni nella storia del club di viale del Fante.

Fu Valentin Nastase, stopper vecchia maniera che nel primo Palermo di Zamparini, il primo calciatore rumeno in maglia rosanero, che si ritagliò il suo spazio in Serie B appena giunto dal Genoa. Più che per le qualità difensive, però, si fece notare per l’abilità sui calci di punizione. Due gol in due anni, uno in casa con la Triestina e l’altro in trasferta a Piacenza nell’anno della promozione in Serie A - scrive il noto quotidiano. In quella squadra, che vinse il torneo cadetto, Nastase era una seconda scelta, dopo Atzori e Terlizzi, o Biava ed Accardi. Il calciatore rumeno però rispondeva presente nel migliore dei modi, incaricandosi pure di calciare le punizioni dalla lunga distanza, col suo potente destro. Una volta giunto in massima serie, il Palermo lo inserì come parziale contropartita per dare a Guidolin uno dei suoi pupilli, Zaccardo, cedendolo al Bologna.