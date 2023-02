Palermo, da Marconi e Valente a Broh: rinnovi ad un passo per la vecchia guardia

Conclusa la sessione invernale di calciomercato 2022-2023, dopo aver individuato e portato in casa tasselli di assoluto livello da incastonare nello scacchiere tattico del tecnico Eugenio Corini , il Palermo si muove per fissare i punti cardine della squadra che sarà.

Come riporta l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", dopo aver concentrato le proprie attenzioni nella ricerca delle giuste pedine per elevare la cifra tecnica ed individuale del roster rosanero, il club di viale del Fante è adesso focalizzato sui rinnovi di alcuni tasselli della formazione del tecnico Eugenio Corini. Sul tavolo della società, oltre al contratto di Ivan Marconi (che nelle scorse settimane giurato amore eterno ai colori rosanero), anche quelli di altri due elementi appartenenti, come l'ex Monza, alla vecchia guardia rosanero, Nicola Valente e Jeremie Broh. Per i primi due, protagonisti della scalata verso la Serie B durante i playoff promozione di Lega Pro, sarebbero pronti rinnovi annuali o al massimo biennali. Discorso diverso per Broh per il quale potrebbe farsi un ragionamento più ampio e legarlo al Palermo con un contratto più duraturo nel tempo.