Palermo, da Marconi e Damiani a Valente e Floriano: i “superstiti” per tentare Corini

"I 'vecchi' non mollano: in tre vogliono tentare Corini", apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori su quelli che possono essere considerati i "superstiti" della scorsa Serie C, rimasti a Palermo per conquistarsi una maglia da titolare.

" Marconi ha aperto la strada, ora gli altri vogliono mettere in difficoltà Corini. [...] Se il centrale è riuscito a guadagnarsi la conferma tra i titolari, a prescindere da squalifiche ed infortuni, adesso c'è un gruppetto di almeno altri tre elementi pronti ad insidiare i punti fermi di questa squadra", inizia così l'articolo del quotidiano. Infatti, il difensore classe 1989 è stato uno dei più impiegati dei calciatori che hanno trionfato agli scorsi playoff di Serie C, eccezion fatta per i titolari Buttaro e Brunori . Marconi, tra le squalifiche e stop del nuovo arrivato Davide Bettella che difficilmente prenderà parte alla gara di sabato col SudTirol, si è ritagliato uno spazio importante anche in cadetteria.

"Diverse, invece, le situazioni di Floriano e Valente. Due che hanno tirato la carretta per due anni in Serie C e che adesso, dopo una stagione convincente, si ritrovano in panchina. Lo saranno sicuramente anche contro il SudTirol ma anche subentrando per pochi minuti sanno di poter ribaltare tutto", prosegue il GDS. I due inseparabili non sfigurano mai quando fanno il proprio ingresso in campo per ridare linfa vitale al match, creando diverse azioni pericolose che potrebbero far riflettere il tecnico Eugenio Corini circa il loro impiego.