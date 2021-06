Palermo, da Marconi e Accardi a Valente: serve sciogliere il nodo rinnovi. Le ultime

“Palermo, serve sciogliere il nodo rinnovi”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulla questione rinnovi in casa Palermo. Finito il campionato, dunque, è tempo di programmare la prossima stagione. Due i contratti in scadenza il prossimo 30 giugno, quelli di Martin e Santana. Poche le possibilità di rinnovo per il centrocampista francese, mentre l’argentino spera di restare. Resta da capire se proseguirà ancora un anno o se avrà un posto nello staff tecnico o dirigenziale del club.

Più complicata la situazione di chi scade nel 2022. Sono diversi i calciatori con il contratto in scadenza tra un anno, il cui futuro è tutto da decifrare: Pelagotti, Accardi, Marconi, Lancini, Marong, Odjer, Saraniti, Valente, Floriano, Kanoute e De Rose (quest’ultimo con opzione per il terzo anno).

“Tra una spending review sempre più probabile e contratti onerosi difficili da cedere, la dirigenza di viale del Fante deve lavorare per far quadrare i conti”. Ragion per cui, c’è chi vorrebbe garanzie prima di restare in Sicilia. Non economiche, ma basate sulla durata del contratto.

Per quanto riguarda Pelagotti, la sua permanenza passa dal rinnovo. Anche se il portiere non ha mai nascosto la volontà di restare in Sicilia. Così come Accardi, diventato ormai un punto fermo del Palermo. “Il 2022 è un anno chiave praticamente per tutta la difesa”, si legge. D’altra parte, il prossimo anno scadranno anche i contratti di Marconi, che potrebbe scegliere di guardarsi attorno senza un rinnovo, e di Lancini, oltre a Marong. Alle condizioni attuali (il giovane difensore gambiano ha firmato al minimo federale), il classe 2000 potrebbe lasciare il capoluogo siciliano, potendo già contare su qualche estimatore.