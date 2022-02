Palermo, da Lancini a Luperini: ecco le nuove gerarchie di Silvio Baldini

Con l’arrivo di Silvio Baldini sulla panchina del Palermo non è cambiato soltanto il modulo, ma anche la gerarchia della squadra

Mediagol ⚽️️

"Dopo tre partite giocate con l’allenatore toscano, i numeri parlano chiaro", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" focalizzando la propria attenzione sulle nuove gerarchie del Palermo da quando Baldini è subentrato a Filippi.

L'unico calciatore ad essere rimasto in campo per 270 minuti senza mai essere sostituito è Edoardo Lancini. Il difensore centrale non sarà a disposizione del tecnico ex Empoli per la sfida contro il Campobasso, a causa della squalifica inflittagli dal giudice sportivo dopo la quinta ammonizione stagionale rimediata nel derby contro l'ACR Messina. "Da capire, dunque, chi giocherà nella coppia di difesa con Marconi che ha giocato 251 minuti", si legge sul Gds. E' tornato, invece, tra i convocati Michele Somma dopo l'esclusione della precedente gestione targata Filippi. Mentre chi sembra aver perso qualche gradino nelle gerarchie è Marco Perrotta. L'ex difensore del Bari aveva collezionato nella prima parte di stagione ben 1.254 minuti, invece con Baldini ha trovato spazio solo per 19 minuti, da subentrato, contro il Messina.

Sulla catena di sinistra, l'attuale tecnico del Palermo ha alternato Giron e Crivello (113 minuti giocati dal primo e 157 dal secondo). Mentre sul binario di destra Baldini ha schierato tre giocatori diversi in altrettante partite: Doda, Accardi e Buttaro.

Nel reparto mediano hanno trovato poco spazio Odjer ((17 minuti) e Dall'Oglio. "Quest’ultimo, sempre in campo nel girone d’andata (tranne il match contro la Virtus Francavilla per squalifica) e titolare all’esordio di Baldini contro il Catanzaro, ha giocato zero minuti negli ultimi due incontri", si legge sul noto quotidiano. Nel ruolo di trequartista la prima scelta del coach originario di Massa è stata fin qui Gregorio Luperini, sempre titolare dalla ripresa del campionato. L'alternativa è Soleri che fin qui ha racimolato 155 minuti nel 2022.

"A destra la soluzione è sempre Valente, «pupillo» di Baldini e tra i migliori per rendimento nell’anno solare, mentre a sinistra ha trovato maggiore spazio Floriano: 148 minuti, contro i 122 di Felici", si legge sul Gds. Chi, invece, non ha ancora messo piede in campo dopo l'avvicendamento in panchina è Andrea Silipo.