Palermo, da Floriano e Luperini a Massolo: i comprimari diventano “star”

Floriano, Luperini e Massolo hanno di fatto deciso il doppio confronto contro la Triestina ed il passaggio del turno

"Due segnano, il terzo para: i comprimari diventano «star»". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . "L’Oscar della stagione va a Brunori, ma ai play-off il Palermo si sta affidando agli attori non protagonisti".

Il doppio confronto contro la Triestina è stato deciso da Floriano e Luperini , ovvero "chi ha cercato di prendere un po’ di luce alle spalle del numero 9 [...] Perché Floriano e Luperini non sono certo due ultimi arrivati, specie lì davanti. Solo che hanno dovuto attendere prima di trovare una certa continuità, mentre Brunori portava sulle spalle il peso di un attacco che senza le sue marcature avrebbe altrimenti faticato ad andare avanti", si legge.

Chi di fatto ha deciso il passaggio del turno è stato proprio Floriano con la doppietta messa a segno in occasione del match d'andata al "Nereo Rocco". "La conferma di quanto si sia integrato negli schemi di Baldini, ma soprattutto di come sia 'sbocciato' nel finale di stagione, proprio come un anno fa". Ha segnato solo con Baldini, invece, Luperini, che giovedì sera si è preso la scena al "Renzo Barbera","rimpiazzando"Brunori nel tabellino dei marcatori, ancora a secco.