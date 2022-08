Palermo, da Firmino a Salvatore Elia: prima coppia padre-figlio a segnare per i rosa

Come è già noto, l'ex Benevento è un figlio d'arte: il padre Firmino è stato anch'egli un calciatore che ha vestito tra le altre anche la maglia rosanero. L'ultimo gol realizzato dal padre risale al 29 aprile del 2001, annata della promozione dei siciliani dalla Serie C alla Serie B, e più precisamente nel match valido per la trentaduesima giornata di campionato del girone B tra Palermo e Fidelis Andria, terminato 2-2 al "Barbera". Il gol di Firmino Elia è stato realizzato su calcio di rigore sotto la curva Sud, stessa porta in cui ha bagnato il proprio esordio in Serie B con i rosa il figlio Salvatore ben ventuno anni dopo.