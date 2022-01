Palermo, da Fella a Silipo: parte la corsa al posto fisso. Dubbi in tutti i reparti

Riecco i ballottaggi: in difesa torneranno Buttaro e Perrotta, mentre in mediana Damiani potrebbe giocare dal primo minuto

"Riparte la corsa al posto fisso, Fella&C. rincorrono una maglia". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. "Le prime indicazioni le ha date il campo, ma per le scelte definitive, Baldini attende di avere la squadra interamente al completo". Le prime scelte del tecnico toscano, infatti, sono state condizionate anche dal focolaio Covid che non ha permesso allo stesso Silvio Baldini di lavorare con tutti gli effettivi.

Dubbi, dunque, in tutti i reparti in vista della sfida contro il Monterosi Tuscia, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". A partire dal centrocampo. Il nuovo arrivato Damiani, subentrato nel corso della gara andata in scena al "Ceravolo", con ogni probabilità troverà spazio nell'undici titolare. Ma al posto di chi? "Dall’Oglio, col suo dinamismo in mediana, è davvero il primo dei sacrificabili per inserire il regista prelevato in prestito dall’Empoli? E poi, non è che il nuovo arrivato non sia un alter ego di De Rose, però più tecnico?", si legge.

In allenamento, fin qui, Damiani ha sempre giocato in coppia con Odjer o Dall’Oglio. Contro il Catanzaro, al contrario, ha giocato, seppur per dieci minuti, con De Rose. In difesa, invece, resta da capire in quale ruolo verrà schierato Buttaro. Il giovane talento scuola Roma è stato provato sia da terzino destro, sia da centrale, dimostrando di poter ricoprire entrambi i ruoli. Da un lato, dunque, andrebbe a giocarsela con Doda e Accardi, d'altro con Somma e Lancini, mentre Perrotta sembra destinato a ricoprire il ruolo di terzino sinistro.

Per quanto riguarda l'attacco, Brunori - una volta tornato a disposizione di Baldini - parte favorito su Soleri. Chi è rimasto in panchina a Catanzaro è, invece, Fella, che dovrà sgomitare per trovare spazio. "Lì in mezzo il tecnico ha spostato Luperini e al momento appare intenzionato a proseguire con questa opzione, lasciando così al numero 23 poche alternative: esterno o falso nove", prosegue il noto quotidiano. Così come Silipo, schierato in allenamento come esterno offensivo.