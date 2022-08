Palermo, da Elia a Floriano: Corini va a segno con la… 4X100

"La 4x100 che non t'aspetti. Il Palermo del palleggio, del lancio verticale e del pressing sta facendo spazio ad una squadra di velocisti, di veri e propri «staffettisti» pronti a pungere al primo buco difensivo". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo .

Valente , Elia , Brunori e Floriano , sia contro il Perugia , sia in quel di Bari , hanno creato a più riprese pericoli alle difese avversarie grazie al recupero palla ed alle ripartenze. Una vera e propria arma letale. E non si tratta di catenaccio e contropiede: Eugenio Corini , infatti, è stato bravo fin qui ad esaltare e sfruttare al meglio le caratteristiche e le qualità dei propri attaccanti.

"Quando il quartetto d'attacco parte in velocità, c'è poco da fare", si legge. E ciò non cambierà di certo passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3, anzi. "Con un Di Mariano in più e con gli inserimenti delle mezzali, la staffetta rosanero potrà trovare ancora più spazi per pungere le difese", conclude il noto quotidiano.