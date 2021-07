Palermo, da Crivello a Somma: in ritiro anche gli esuberi. Le ultime

A San Gregorio Magno anche i quattro calciatori che non rientrano nei piani del tecnico Giacomo Filippi

"Intanto Crivello c’è ed è partito con la squadra, così come sono partiti Broh, Saraniti e Somma". Così l’edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta la lente d’ingrandimento sulla situazione legata ai quattro esuberi in casa Palermo in vista del ritiro di San Gregorio Magno. Situazioni tecnico-tattiche differenti, destini che sembrerebbero incrociarsi ed avere sorte comune in questa finestra estiva di calciomercato.

Crivello è salito sul pullman per la Campania col sorriso non proprio di un giocatore che, sceso dalla Serie B ai dilettanti per tornare a casa, è stato escluso dall’attuale gestione tecnica. Giacomo Filippi, infatti, lo tiene fuori dal progetto tecnico per mere questioni tattiche, considerata l’abbondanza di difensori centrali - ruolo dove comunque l'allenatore non vedrebbe bene Crivello - e l’assenza nel sistema di gioco di terzini puri. Il 3-4-2-1 adottato da Filippi non è esattamente congeniale alle caratteristiche tecniche dell’ex Frosinone, che tuttavia ha dalla sua un atteggiamento professionale ineccepibile dentro e fuori dal rettangolo verde di gioco. Il terzino ha un contratto che lo lega ai rosanero fino al 2024, con un ingaggio non estremamente oneroso. E, nel gioco delle probabilità, potrebbe con impegno e sacrificio convincere più degli altri tre mister Filippi durante il raduno pre-season.

Discorsi diversi per Saraniti, Somma e Broh, partiti anche loro per San Gregorio Magno ma praticamente certi di lasciare il ritiro a breve. L’attaccante ha qualche offerta sul piatto, ma nessuna - in termini di ingaggio - supera la sua attuale condizione in rosanero. Servirebbe che il club targato Hera Hora sborsasse un indennizzo per la sua cessione: una buonuscita che la dirigenza non sembra intenzionata a dare. Infine, se per Broh non è ancora pervenuta alcuna offerta che possa soddisfare le richieste di giocatore e società, per il futuro di Somma si ragiona ancora su uno scambio con il Bari che può portare Perrotta a vestire i colori rosanero. Ancora una trattativa allo stato embrionale, ma che potrebbe decollare da un momento all’altro.