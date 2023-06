Palermo: da Coulibaly e Acampora a Maita, quante idee. Offerte per Gomes

"Palermo, che idee. Da Coulibaly a Maita per un centrocampo di giocatori duttili". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa rosanero. Inizia a delinearsi le linee guida del City Football Group in questa sessione estiva di calciomercato. "Priorità alla difesa, il reparto che necessita di maggiori interventi, ma l’attenzione è rivolta ovviamente anche alle altre zone del campo".

Obiettivi chiari, strategiche operazioni in entrata ed in uscita. Due centrali difensivi, un terzino sinistro, un centrocampista e due attaccanti "che potrebbero diventare anche una punta e un esterno offensivo". E "sul centrocampo cominciano a prendere corpo alcune idee", scrive la Rosea. Mentre la situazione di Verre resta in stand-by, con il club di viale del Fante che dovrà decidere se riscattare il cartellino o meno, anche il futuro di Damiani è un rebus. Inoltre, un paio di club europei sarebbero sulle tracce di Claudio Gomes, per il quale sarebbero già arrivate delle offerte al momento rispedite al mittente. "Siccome non si può escludere nulla, l’obiettivo è non farsi trovare impreparati".