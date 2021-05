Palermo, da Corrado a Palazzi: in quattro sono pronti all’addio. La situazione

“È giunto il momento dei saluti”.

Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori in casa Palermo. Dopo la sconfitta contro l’Avellino e l’eliminazione dai playoff di Serie C, la compagine rosanero svolgerà gli ultimi allenamenti in città prima del classico “rompete le righe”. E per la dirigenza è tempo di programmare la prossima stagione.

Sono quattro i calciatori giunti la scorsa estate in prestito da altre società, che tra un mese torneranno alla base. Il primo che lascerà la Sicilia è Corrado, che nel corso di questa stagione ha collezionato soltanto sette presenze. Il terzino di proprietà dell’Inter non verrà riscattato. Il riscatto a favore del Palermo era fissato a 300 mila euro e il contro-riscatto per i

nerazzurri a 150 mila euro.

Chi potrebbe non far ritorno a Palermo è anche Palazzi: per il centrocampista, impiegato perlopiù in difesa nel corso di questa annata, è probabile un rientro al Monza per poi valutare un nuovo cambio di squadra. “Qualche speranza in più, il Palermo, prova a tenerla viva per Rauti“, si legge. L’attaccante di proprietà del Torino, 33 presenze e 4 gol in stagione, tornerà in Piemonte e con ogni probabilità verrà valutato in ritiro dal nuovo allenatore Ivan Juric. Dopo un anno in Serie C, però, il club di Urbano Cairo potrebbe scegliere di darlo in prestito in B. Resta da capire, infine, il futuro di Fallani, che con la Spal ha ancora un contratto da Primavera.