Palermo, da Buttaro a Valente: sogni di esordio in B per gli eroi della promozione

Tra i protagonisti della promozione in Serie B del Palermo vi è chi la Serie B non l'ha mai giocata

"Palermo, sogni di esordio in B per gli eroi della promozione". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sui protagonisti della straordinaria cavalcata che ha riportato il Palermo in Serie B. "Il Palermo torna in Serie B e lo fa anche con ragazzi che questa categoria, sul campo, non l'hanno mai vista. Sperano di toccarla con mano, in attesa di capire quale sarà il loro futuro nella nuova era targata City Football Group", si legge.