Palermo, da Brunori ed Elia a Di Mariano e Valente: i gol solo dal tridente, Segre…

Corini si affida ai gol del tridente. Di Segre l'unica rete non degli attaccanti

Avvio di stagione nettamente al di sotto delle aspettative per il Palermo di Eugenio Corini, che il questo primo scorcio del campionati di Serie B ha fin qui conquistato solamente due vittorie (entrambe tra le mura amiche del "Barbera"), altrettanti pareggi - di cui l'unico punto conquistato lontano dal capoluogo, in quel di Bari - e ben cinque sconfitte. Un bottino poco soddisfacente per tifosi, che dopo l'avvento della nuova proprietà citizens si aspettavano di certo un impatto certamente diverso della nuovo Palermo.

Poche le reti siglate in queste prime nove giornate di campionato - soltanto nove - mentre sono quindici i gol incassati dalla formazione allenata da Corini. Se la fase realizzativa stenta ancora ad ingranare è però fuor di dubbio che i gol fin qui messi a segno portano la firma del tridente di turno schierato dal tecnico di Bagnolo Mella. Delle nove reti realizzate in questo avvio stagionale otto di esse sono siglate dall'attacco rosanero. "Non sarà il tridente più prolifico della B, ma il Palermo si aggrappa ai gol di propri attaccanti..." - apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Con la doppietta al Pisa ed il gol all'esordio in campionato contro il Perugia, Elia raggiunge a quota tre reti bomber Brunori. A valorizzare il lavoro in fase offensiva Nicola Valente, autore dell'unica rete esterna fin qui siglata dal Palermo di Corini nel match del "San Nicola" contro il Bari terminato 1-1, ed il primo gol in campionato di Di Mariano realizzato nella sfida del "Barbera" contro il Pisa.

L'unico gol realizzato da un calciatore al di fuori dal reparto offensivo è quella realizzata da Segre, nel ko interno contro l'Ascoli, peraltro unica rete messa a segno da un calciatore subentrato dalla panchina. Vicini al gol da subentrati a gara in corso, ad oggi sono soltanto andati vicini Soleri e Vido, entrambi però fermati dai pali. Il Palermo sta dunque trovando forza e gol nel tridente, per quanto non siano bastati ad interrompere il ciclo negativo di risultati - scrive il GdS. Crisi esplosa proprio nel momento in cui il reparto avanzato è rimasto a secco. Pur subendo la rimonta finale, contro il Pisa il Palermo ha mostrato un incidenza offensiva certamente superiore, dalla quale ripartire per dare una svolta diversa alla stagione rosanero - chiude il noto quotidiano.