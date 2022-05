Palermo, da Brunori a Luperini: l’attacco da Serie B a caccia del ventesimo acuto

Cinque i gol messi a segno nelle ultime tre partite: nella Fase Nazionale dei playoff solo la Feralpisalò ha fatto meglio

"L'attacco da Serie B a caccia del ventesimo acuto". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Basterà segnare una rete alla Virtus Entella ed i rosanero troveranno la via del gol per venti gare di fila. "Neanche a dirlo, qualcosa che mai s’era visto in oltre 120 anni di storia del club".

Uomo copertina Matteo Brunori, con ventisei reti messe a segno fin qui. Ma anche quando l'italo-brasiliano non è riuscito a timbrare il cartellino, c'è chi si è fatto trovare pronto. Sia durante la regular season, sia nei playoff. Sono cinque i gol siglati in tre partite disputate, con il Palermo che vanta al momento il secondo miglior attacco della Fase Nazionale. Solo la Feralpisalò ha fatto meglio con sei reti.

In tutto il 2022, d'altra parte, l'attacco del Palermo è rimasto a secco solo a Catanzaro, all'esordio di Silvio Baldini in panchina. Da quella trasferta in poi, ha sempre segnato almeno un gol. Quarantaquattro le reti complessive realizzate da gennaio in poi, trentanove solo in regular season. Un vero e proprio primato. Nessuna squadra italiana, tra i professionisti - infatti - ha fatto così bene.

"La Serie B, per il Palermo, passa dai piedi e dai gol dei propri attaccanti", si legge. Di Brunori, ma anche di Luperini e Floriano, con due reti a testa nei playoff. Di Valente, terzo miglior marcatore in campionato con sette reti, di Soleri. "Un’armata, alle spalle del capocannoniere Brunori, pronta a far fuoco quando il bombardiere principe del torneo non può", conclude il noto quotidiano.