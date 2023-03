Palermo, da Brienza ad Amauri: così i rosanero segnavano all’ex Juventus Buffon

"La prima volta è stata in una serata di febbraio di 18 anni fa, in un’era calcistica in cui il Palermo tornava in A dopo 32 anni: Eugenio Corini era capitano e lui, Gianluigi Buffon , aveva 26 anni e tanta storia ancora da scrivere", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". Da quel momento l'incrocio si è ripetuto ben 19 volte con il bilancio che sorride all'ex estremo difensore della Juventus . Tredici le volte in cui Gigi ha dovuto raccogliere il pallone dal sacco contro i rosanero che al Tardini ritroveranno il portiere sette anni dopo l'ultima volta.

Da portiere della Juventus Buffon ha vinto contro il Palermo in ben tredici occasioni e nelle ultime 9 partite ha mantenuto la sua porta inviolata, "ma c’è stato un tempo in cui vedere rosanero dalle parti dell’area di rigore bianconera non era un’esperienza piacevole", si legge. La prima risale al 5 febbraio 2005 quando al Renzo Barbera Buffon fu battuto da un tiro potente e preciso di Brienza dopo una punizione battuta da Eugenio Corini. Quella partita finì uno a zero con la squadra di Guidolin che riuscì a fermare la formazione di Capello. "Non era andata meglio nell’1-1 di andata, quando su un’altra punizione al bacio del solito Corini, Zaccardo aveva incornato sul secondo palo per il vantaggio del Palermo, poi rimontato da una rete di un giovane Ibrahimovic", prosegue il noto quotidiano. La serata che il campione del mondo non può scordare è quella del 6 aprile 2008 quando il Palermo di Colantuono si impose per tre a due con la doppietta di Amauri e il bellissimo gol di Cassani. "Pochi mesi dopo, nel 2-1 a Torino con gol di Miccoli e Michelidze in contropiede nel finale, si rimaterializzeranno gli incubi rosanero per Gigi", chiosa l'edizione odierna di "La Repubblica-Palermo".