Palermo, da Boscaglia a Somma e Crivello: 800 mila euro in fumo

Il Palermo dovrà continuare a pagare gli ingaggi di Roberto Crivello, Michele Somma e del tecnico Roberto Boscaglia

⚽️

"Ci sono errori che pesano". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sui cosiddetti "esuberi" in casa Palermo. Due su quattro, infatti, sono rimasti in Sicilia. Si tratta di Michele Somma e Roberto Crivello che, da tempo fuori dal progetto tecnico di Filippi, non lasceranno Palermo ed il Palermo almeno fino al mese di gennaio.

"Il Palermo ha provato a rimediare a quanto fatto un anno fa, ma piazzare tutti gli 'esuberi' si è rivelata una missione impossibile per Castagnini", si legge. Il direttore sportivo del Palermo è riuscito a cedere sia Andrea Saraniti a titolo definito al Taranto, sia Jeremie Broh in prestito con diritto di opzione al Sudtirol. I due difensori, invece, sono rimasti a libro paga, così come Roberto Boscaglia. "Il loro peso nelle casse rosanero, almeno per la stagione 2021/22, si aggira sugli 800 mila euro lordi", prosegue il noto quotidiano.

L'ingaggio più oneroso resta quello di Boscaglia, ma il contratto che lega il tecnico al club rosanero scadrà al termine della stagione corrente, se l'ex Trapani non troverà squadra a stagione in corso. Scadranno rispettivamente nel 2023 e nel 2024, invece, i contratti di Somma e Crivello, che in estate hanno rifiutato diverse proposte provenienti dalla Serie C. Intanto, entrambi nella giornata di ieri sono tornati a lavorare con il resto del gruppo. Ma restano fuori dal progetto.