Palermo, da Accardi e Lancini a Crivello e Floriano: i possibili partenti di gennaio

Tanti i giocatori che vedono poco il campo. Il Palermo potrebbe lasciarli partire

Mediagol ⚽️

"A gennaio alcuni “senatori” possono salutare: Accardi non ha mai avuto una chance, Lancini non gioca da fine agosto". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia che si concentra sui possibili partenti in casa Palermo in prossimità del tramonto del girone d'andata di Serie B con la conseguente apertura del calciomercato invernale.

Non sono certamente pochi i calciatori rimasti fuori dai radar in questa prima porzione di stagione, specialmente per quanto riguarda il pacchetto difensivo. Da Peretti, Doda, Pierozzi fino ad Accardi e Lancini: il tecnico Eugenio Corini non è riuscito a concedere minutaggio anche ad alcuni dei protagonisti delle recenti promozioni del Palermo in categorie superiori.

Di rilievo nel campionato di Serie B è senza dubbio la regola che lega la categoria Under 23 e "bandiere", le quali consentono tesseramento illimitato. Di conseguenza, le posizioni di Peretti e Doda non "pesano" particolarmente per il club rosanero, essendo i due difensori nati dopo l'anno 2000, mentre Andrea Accardi, unico superstite del fallimento dell'U.S. Città di Palermo, può beneficiare del già citato status di "bandiera". Tuttavia, sarebbe auspicabile immaginarsi una soluzione lontana dal "Renzo Barbera" per tali calciatori, con il classe 1994 che vedrà il proprio contratto terminare il prossimo febbraio e che dunque potrebbe abbandonare per la prima volta i colori rosanero per proseguire la propria carriera, tornato a pieno regime dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo già dalla passata stagione in Serie C.

Edoardo Lancini, protagonista delle due recenti promozioni del Palermo, non trova spazio dalla terza giornata di campionato, nella sfortunata sconfitta per 2-3 contro l'Ascoli. Tra le scadenze di giugno c'è quella di Roberto Floriano, anch'egli leader dei già citati successi del nuovo Palermo che però ha visto decisamente meno il campo nonostante un avvio positivo in Serie B nelle prime giornate, complice il successivo cambio modulo. Tra i possibili partenti a gennaio spunta ancora una volta il nome di Roberto Crivello.