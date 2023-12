Palermo-Crotone, Di Benedetto: “Primavera, 2023 fantastico! Gol vittoria Di Mitri…”

Il Palermo Primavera vince ancora e batte per 1-0 i coetanei del Crotone al "Pasqualino". La firma decisiva per i giovani rosanero è stata quella di Di Mitri che ha permesso ai siciliani di concludere nel migliore dei modi l'anno solare 2023, in piena zona playoff. Questo il pensiero nel post partita del tecnico Stefano Di Benedetto:

“È stata una vittoria importante, voluta dal gruppo e frutto del volere della squadra. Abbiamo incontrato una squadra pericolosa che è andata a vincere contro il Napoli come il Crotone dopo il cambio d’allenatore e che ha tenuto il baricentro molto basso. Dopo che il primo tempo è finito zero a zero abbiamo inserito calciatori tecnici e offensivi. Sapevamo che tipo di gara saremmo andati a giocare e abbiamo trovato il gol vittoria con Di Mitri. La squadra mi è piaciuta, ha saputo gestire i momenti e le emozioni senza spazientirsi. Vittoria importante che chiude questo 2023 che è stato un anno fantastico. Siamo stati protagonisti sia in Primavera 3 vincendo il campionato e adesso in Primavera 2 chiudiamo in zona playoff. Stiamo facendo qualcosa di importante. Questa vittoria la dedico ai miei ragazzi e a quelli dell’anno scorso, grazie a loro stiamo giocando questo campionato”.