Palermo, crolla anche l’unica certezza: il gol tra le mura amiche del “Renzo Barbera”

In un anno e mezzo, era stata costruita una certezza che aveva illuso la tifoseria rosanero, ovvero il fatto che tra le mura amiche del "Renzo Barbera" la sconfitta fosse impensabile. Tuttavia, nella terza giornata di Serie B, l'Ascoli di Cristian Bucchi ha fatto tornare il Palermo con i piedi per terra e la tripletta di Gondo ha sancito anche il primo ko in campionato. Ci si è dunque aggrappati ad un altro dato in favore dei rosa, ovvero la realizzazione di almeno una rete nelle gare casalinghe, statistica rovinata ancora una volta nell'attuale stagione, con lo 0-1 contro il SudTirol. L'ultima volta che il Palermo è andato "in bianco" è stata in una partita contro il Bari che aveva chiuso l'anno solare 2021 tra le mura amiche, con uno 0-0 che tuttavia è stato maturato contro la capolista del girone C di Serie C. "Due capisaldi della passata stagione che si sono sgretolati", l'amara puntualizzazione del quotidiano.