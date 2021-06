Palermo, Crivello e Saraniti in lista di partenza: le ultime. Accardi e il rinnovo…

Le ultime sul futuro dei tre calciatori palermitani in forza al Palermo: Roberto Crivello, Andrea Saraniti e Andrea Accardi

"Crivello e Saraniti in lista di partenza". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta ancora una volta i riflettori sul Palermo che verrà. "Manca poco all’inizio della nuova stagione e il Palermo deve chiedersi cosa fare dei suoi palermitani", si legge. Ai margini del gruppo con Filippi in panchina, Crivello e Saraniti lasceranno con ogni probabilità la Sicilia già nel corso della sessione estiva di calciomercato. Se l'addio di Crivello sembra ormai certo, per Saraniti rimane uno spiraglio legato alla consapevolezza di un ruolo da comprimario.