Palermo, Crivello-Accardi cuore rosanero: il valore aggiunto dell’organico di Filippi

I due palermitani in seno all'organico di Filippi hanno quel quid in più all'interno dello spogliatoio del Palermo

Entrambi i profili - nonostante in passato abbiano già indossato la fascia di capitano - possono essere considerati delle new-entry. Crivello si è strappato di dosso l'etichetta di esubero e ha già racimolato sessantuno minuti nel Girone C di Serie C. Accardi è stato fermo ai box per oltre tre mesi a causa di un brutto infortunio rimediato nell'amichevole estiva contro l'Enna Calcio ed è tornato a disposizione per la sfida contro la Paganese.