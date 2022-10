Palermo, crisi e tifosi delusi: commenti con hashtag #coriniout sui social del club

Emergono numerose e variegate criticità in seno al percorso di questa squadra, che non riesce a trovare identità tattica definita, brillantezza ed incisività nello sviluppo della manovra, condizione tecnica e psicofisica ideale in molti dei componenti della rosa. Lacune e limiti strutturali inesorabilmente evidenziati dalla classifica e dallo score deludente della compagine di Corini che resta invischiata nella zona meno nobile della graduatoria in preda ad una crisi di gioco e risultati che non trova soluzione di continuità. I segnali sotto il profilo agonistico e caratteriale forniti nel pirotecnico pari interno contro il Pisa non possono bastare a cambiare marcia e velocità di crociera in un campionato dall'alto livello di competitività come l'attuale torneo cadetto.

La valenza della variabile tempo, elemento imprescindibile per rodare automatismi corali e conoscenze reciproche in un gruppo rivoluzionato dal mercato estivo, si è progressivamente erosa con il on il trascorrere delle giornate. Corini ha riposto nel cassetto la sua idea di calcio iniziale. In soffitta costruzione dal basso, baricentro pronunciato ed indole manovriera. Momentaneamente accantonati quei calciatori non ancora in grado di conferire intensità, dinamismo ed elevata vis agonistica. Le ultime due settimane il tecnico ha plasmato un Palermo più compatto, muscolare e gagliardo, propenso a creare densità e pressione sulla sfera, al fine di verticalizzare alla ricerca della profondità senza troppi fronzoli. Step in avanti sul piano di atteggiamento e ritmo, ma comunque improduttivo se non supportato da un'adeguata cifra tecnica. Contro il Cittadella, solito copione: qualche discreto fraseggio che ha trovato sfogo in ampiezza, sistematicamente vanificato da vizi di opzione o esecuzione in rifinitura o eccessiva prevedibilità. Manca quel quid di estro e qualità in sede di ultimo passaggio, inserimenti e battute dalla media distanza dei centrocampisti, la capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica, risolutezza e precisione in fase conclusiva. Brunori si sbatte regolarmente, spesso isolato e poco supportato, stretto nella morsa delle retroguardie avversarie. Questa squadra produce oggettivamente poco in fase offensiva e conclude ancora meno verso la porta avversaria.