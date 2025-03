Palermo-Cremonese: i precedenti

I rosanero sono imbattuti in casa contro i grigiorossi dal 1936

⚽️ 12 marzo 2025 (modifica il 12 marzo 2025 | 08:31)

Venerdì 14 marzo andrà in scena Palermo-Cremonese, una sfida molto importante in ottica play-off. Il match conta 29 precedenti: 12 vittorie rosanero, 5 della compagine grigiorossa e 5 pareggi. Questo match si è sempre disputato nella serie cadetta, tranne in 2 occasioni in Coppa Italia, dove uscirono vittoriosi i rosanero in entrambe le occasioni.

L’ULTIMA SFIDA

L'ultimo match tra Palermo e Cremonese al “Renzo Barbera”, risale alla stagione scorsa. Quando i rosanero nella giornata di Santo Stefano uscirono vittoriosi grazie alla rete memorabile di Leo Stulac su calcio di punizione al 97’. Quella fu una partita dai continui colpi di scena: A passare in vantaggio per prima furono gli ospiti con Ghiglione al settimo minuto, pareggio dei rosanero con una rete di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Ionut Nedelcearu, successivamente passarono in vantaggio nuovamente i grigiorossi con una rete pazzesca di Castagnetti. Negli ultimi 20 minuti il Palermo si gettò all'attacco e riuscì a ribaltare il risultato grazie ai gol di Di Francesco e, nel finale, di Stulac.

GLI ULTIMI PRECEDENTI AL “BARBERA”

26/12/2023Palermo 3-2 Cremonese

31/08/2018Palermo 2-2 Cremonese

14/04/2018Palermo 1-1 Cremonese

Nei totali 15 precedenti al “Barbera”, il Palermo è uscito sconfitto solo in un'occasione: nel 1936 quando i grigiorossi si imposero per 0-1. Nelle altre occasioni, i rosanero hanno vinto ben 9 volte. 5 le volte in cui le due compagini si sono divise un punto. Sono state sempre sfide ricche di gol: infatti, si contano ben 40 reti.