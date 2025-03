Palermo-Cremonese, i convocati di Dionisi

Sono 20 i calciatori convocati per la sfida di venerdì

Sono stati diramati i convocati per la sfida contro la Cremonese: ancora out Di Mariano e Gomis per infortunio. Fuori anche Salvatore Sirigu a causa di una gonalgia e Niccolò Pierozzi dopo l'ammonizione che ha fatto scattare la diffida contro la Sampdoria.