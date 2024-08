Palermo-Cosenza, i convocati di Dionisi: out Baniya, Verre e Appuah. Il motivo

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Cosenza. Rayyan Baniya e Valerio Verre sono stati sottoposti ad indagini strumentali che hanno evidenziato, rispettivamente, una lesione al soleo della gamba destra per il difensore e una lesione al retto femorale sinistro per il centrocampista. Entrambi i calciatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo. Sarà assente anche Stredair Appuah in seguito ad un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.