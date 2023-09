Palermo-Cosenza, emergenza incendi: ritarda l’apertura dei tornelli. I dettagli

La Sicilia ancora devastata dagli incendi, proprio come era successo lo scorso luglio. Sono circa 44, infatti, i roghi che stanno tenendo impegnati i Vigili del Fuoco da questo pomeriggio. Per questo motivo, a ridosso della partita Palermo-Cosenza, in scena allo Stadio “Renzo Barbera”, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B, le forze dell’ordine hanno dovuto dirottare molte unità nei luoghi degli incidenti. E l’apertura dei tornelli è stata ritardata di oltre mezz’ora, causando molte code agli ingressi. I tifosi rosanero hanno comunque già completato le procedure di ingresso e raggiunto il loro posto di pertinenza negli spalti del “Barbera” per il fischio d’inizio.