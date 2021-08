Palermo, cosa manca per la B? I tifosi si schierano: i risultati del sondaggio

Calciomercato al rush finale: cosa manca alla squadra di Filippi per sognare l'approdo in Serie B? I tifosi rosanero si sono schierati, dopo il sondaggio proposto dalla redazione di Mediagol.it

⚽️

Prima di campionato per gli uomini di Giacomo Filippi. Domenica 29 agosto, il Palermo sfiderà infatti il Latina di Daniele Di Donato in occasione del match valido per l'esordio dei rosa nel girone C di Serie C 2021-2022.

Con l'inizio della stagione di Lega Pro, la relativa sessione estiva della campagna trasferimenti 2021-2022 sta per volgere al termine.

Mancano, infatti, cinque giorni alla chiusura del calciomercato ed il Palermo di Giacomo Filippi si presenta ai nastri di partenza del torneo con un organico che può offrire soluzioni ed alternative importanti al tecnico originario di Partinico. Sette le operazioni in entrata per il club di viale del Fante, partendo dalla retroguardia con gli acquisti di Samuele Massolo, Alessio Buttaro e Maxime Giron. L'innesto dell'esperto ex Catania, JacopoDall'Oglio (CLICCA QUI PER IL VIDEO), è stata l'unica operazione registrata a centrocampo. Per quanto concerne il reparto avanzato, invece, la dirigenza rosanero ha scelto di puntare su Edoardo Soleri, Giuseppe Fella e Matteo Brunori (in prestito secco dalla JuventusU23).

La redazione di Mediagol.it ha proposto un sondaggio in cui si chiedeva ai tifosi cosa pensassero potesse mancare al Palermo FC per sognare la promozione in Serie B.

I supporters rosanero hanno risposto per il 54,91%: un difensore; per il 29,45%: un attaccante; per l'8.90%: un centrocampista: per il 5,52%: nulla, mentre l'1.23% ritiene manchi un esterno.