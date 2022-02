Palermo, cosa cambia dal 5° al 6° posto: numeri e combinazioni in ottica playoff

Le differenze di piazzamento tra il qunto e il sesto posto in classifica: cosa cambia per il Palermo in ottica playoff? Le combinazioni possibili con la speranza dell'effetto "Barbera"

Mediagol ⚽️

"Sesto posto, per il momento. Ciò significa, qualora il campionato terminasse oggi, che il Palermo partirebbe dalla fase preliminare dei play-off senza saltare nemmeno un turno.", è questo il nodo sul quale si sofferma l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Nell'analisi del piazzamento in classifica della compagine rosanero, il noto quotidiano, focalizza la propria attenzione sulla differenza tra l'essere quinti o sesti in graduatoria, in ottica playoff.

Per il Palermo si tratta attualmente di un sesto posto, che qualora il campionato terminasse oggi, significherebbe che la compagine allenata da Silvio Baldini, partirebbe dalla fase preliminare degli spareggi promozione, senza saltare nemmeno un turno. La prima gara si giocherebbe sì in casa, ma dalla successiva il fattore campo sarebbe già a rischio. Per avere la certezza di disputare quantomeno le sfide preliminare nel proprio stadio, è necessario chiudere il campionato al quinto posto. Dalla fase nazionale dei playoff, si tratterà invece, di gare doppie, andata e ritorno, cercando dunque di sfruttare al massimo l'effetto "Barbera" per non pagare lo scotto di una classifica peggiore. Allo stato attuale, però, c’è l’incubo esterno sin dalla fase preliminare. Eppure, basta poco per cambiare prospettiva.

Dal quinto al sesto posto non cambia il numero di partite da affrontare per centrare la promozione che saranno comunque dieci, ma almeno si ha la certezza di affrontare le sfide iniziali in casa. Di sicuro non è un vantaggio come iniziare dal secondo turno o addirittura dalla fase nazionale, ma per chi come il Palermo ha un rendimento abbastanza deludente lontano dal Barbera, il posizionarsi quinti può essere già qualcosa.