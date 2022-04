Palermo, corsa al secondo posto: il calendario non è più un alleato

Tre partite alla fine della regular season: ecco il calendario di Catanzaro, Avellino e Palermo a confronto

Mediagol ⚽️

"Palermo, il calendario non è più un alleato". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sui prossimi impegni ufficiali della squadra di Silvio Baldini. Tre partite alla fine della regular season. Tre finali per il secondo posto. "Il calendario per le prime cinque, adesso, è omogeneo", si legge. Solo la Virtus Francavilla, infatti, deve ancora recuperare una partita. "Il programma di fine campionato, però, non è uguale per tutte". C'è chi ha più partite in casa, chi in trasferta, c'è chi deve affrontare squadre che devono salvarsi, chi soltanto scontri diretti. E "su queste basi, il calendario del Palermo è il più complicato del lotto tra le prime cinque in classifica".

I rosanero devono ancora giocare contro Monopoli, Catania e Bari. Il derby in casa, le altre lontano dal "Barbera", dove il Palermo ha il peggior rendimento. Monopoli e Bari, queste le squadre che De Rose e compagni dovranno affrontare in trasferta. Ovvero le due compagini col terzo miglior rendimento casalingo del Girone C, avendo ottenuto in casa 37 punti in diciassette gare. Davanti hanno il Palermo (44 punti) e la Virtus Francavilla.

"Un calendario che presenta maggiori criticità rispetto a quello del Monopoli". I pugliesi devono ancora disputare due partite fra le mura amiche. Quella col Palermo e quella con la Fidelis Andria. In mezzo, la sfida in casa del Latina. Hanno due trasferte, come il Palermo, anche Catanzaro e Avellino. I calabresi dovranno affrontare Foggia, Campobasso e Vibonese, mentre l'Avellino Bari, Vibonese e Foggia. "Il Palermo non può certo ritenersi fortunato col calendario delle ultime giornate. Inoltre, il quadro reale per la corsa al secondo posto può essere stravolto dal recupero tra Turris e Virtus Francavilla, in programma il 13 aprile", prosegue il noto quotidiano. In caso di vittoria, infatti, i pugliesi si porterebbero a -1 dal Palermo.