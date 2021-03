Palermo, corsa a ostacoli verso i playoff: Monopoli, Foggia e Casertana, tris di sfide per conoscere il proprio destino

Due settimane per dimensionare ruolo e ambizioni in questo campionato.

Resa dei conti sempre più vicina per il Palermo di Giacomo Filippi, in perenne bilico tra la zona playoff ed il limbo della terra di nessuno nel girone C della Serie C. L’edizione siciliana de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola focalizza quella che costituisce certamente una fase topica e decisiva del girone di ritorno in casa Palermo.

Dopo il riposo da calendario nel turno infrasettimanale, la compagine rosanero farà visita al Monopoli in una sfida estremamente delicata per il prosieguo della stagione. Quella contro l’ostica formazione pugliese sarà la prima di tre sfide verità, quindi al “Barbera” arriverà il Foggia prima di affrontare alla vigilia di Pasqua la trasferta contro la Casertana. Al termine dello scontro diretto contro i campani, la squadra di Filippi avrà certamente le idee molto più chiare sul proprio destino in questa tribolata annata calcistica. La Casertana si contende con il Palermo gli ultimi due posti utili in zona playoff, attualmente ha un ritardo di due lunghezze dalla formazione rosanero ed oggi sarà di scena al San Nicola contro il Bari.

L’auspicio in viale del Fante è quello di collezionare un filotto di vittorie, o comunque una striscia positiva che consenta di dcalare almeno un paio di posizioni in classifica. Steccare questo decisivo tris di partite significherebbe, alla vigilia della Santa Pasqua, usciore dalla zona playoff con le relative ripercussioni tecniche e psicologiche del caso. Paradossalmente, come sottolinea la rosea, a preoccupare di più è la sfida casalinga contro il Foggia.

Non soltanto per il valore e la pericolosità della valente compagine rossonera, ma anche e soprattutto per le difficoltà mostrate dal Palermo al “Renzo Barbera”: nel 2021, infatti, la squadra rosanero ha vinto solo una gara su sei in casa, contro il Bisceglie, steccando clamorosamente gli scontri diretti contro Catanzaro e Juve Stabia. Un trend da invertire assolutamente se si desidera coltivare ancora sogni di gloria in questo concitato rush finale della stagione.