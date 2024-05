Palermo, Corriere dello Sport: “Tentazione A per Brunori, piace a Genoa ed Empoli”

Quale futuro per Matteo Brunori? Anche se l'attaccante italo-brasiliano è legato al Palermo da un contratto valido fino al 2027, la sua cessione nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato non è da escludere, "specialmente se ci fosse un’offerta adeguata da una squadra di Serie A", scrive l'edizione odierna del "Corriere dello Sport". Gol e prestazioni con la maglia rosanero hanno attirato l'interesse di club come Genoa ed Empoli, "evidenziando il suo desiderio di giocare nella massima serie italiana".

Un vero e proprio rebus da risolvere. La decisione finale dipenderà molto dalle mosse del suo entourage e dalla sua stessa volontà. "Brunori, a 29 anni, potrebbe considerare che è il momento giusto per fare il passo successivo nella sua carriera, anche se ciò significa lasciare il Palermo per realizzare il sogno di giocare in Serie A, magari senza attendere che la sua attuale squadra possa promuoversi", si legge. Il possibile addio del numero 9 del Palermo necessiterebbe di una valida soluzione sostitutiva. E la pista che porterebbe a Massimo Coda della Cremonese potrebbe essere una delle opzioni considerate dal club per colmare il vuoto che lascerebbe Brunori.