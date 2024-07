Palermo, Corriere dello Sport: “Spinta a destra, c’è Pierozzi. Carissoni a sinistra?”

Accordo con il difensore della Fiorentina che arriverà a titolo definitivo per una cifra prossima ai 3 milioni di euro.

Mediagol ⚽️ 8 luglio - 13:29

"Spinta a destra, c'è Pierozzi". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. Il direttore sportivo Morgan De Sancris continua a lavorare alacremente al fine di allestire un organico competitivo per la promozione in Serie A. Dopo l'arrivo di Alfred Gomis e la trattativa avanzata con lo Spezia per Dīmītrīs Nikolaou, il club targato City Football Group avrebbe indivuato il profilo ideale per rafforzare la fascia destra, in difesa. "E’ fatta per Niccolò Pierozzi, in arrivo dalla Fiorentina", si legge.

Il terzino classe 2001, che non ha trovato con i viola l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, si trasferirà in Sicilia con ogni probabilità a titolo definitivo "per circa 3 milioni di euro. E, salvo novità, si legherà alla società targata City Group fino al 2028. Sulle sue tracce c’erano anche diverse squadre di A e in B il Pisa di Inzaghi, suo grande estimatore, ma il Palermo ha battuto la concorrenza ed effettuato lo sprint decisivo". Pierozzi, nonostante vanta già una certa esperienza tra Serie A e Serie B, è un "under" e non graverà sulla lista dei 18 "over". Fratello gemello di Edoardo, che nel 2022 indossò la maglia rosanero con poca fortuna, Pierozzi in B si è già messo in mostra con la Reggina con quattro gol e due assist.

Il mercato in entrata del Palermo, dunque, è entrato nel vivo. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca per il difensore greco dello Spezia: Nikolaou arriverà a Palermo a titolo definitivo e con la stessa formula Edoardo Soleri si trasferirà in Liguria, mentre Giuseppe Aurelio sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto. E con la partenza dell’ex Pontedera il ds De Sanctis dovrà affiancare a Lund un altro "titolare" sulla fascia sinistra. "Vivo, a questo proposito, l’interesse per Lorenzo Carissoni del Cittadella", conclude il noto quotidiano.