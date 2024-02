Palermo, Corriere dello Sport: “Si torna al ko al Barbera, Breda esalta la Ternana”

La difesa della squadra di Corini è stata troppo fragile. La squadra non è riuscita a mantenere la concentrazione per tutta la partita e la Ternana ha giocato bene e ha meritato l’intera posta in palio. La rincorsa alla promozione del Palermo si complica. La squadra deve ritrovare equilibrio e solidità. Il Palermo deve vincere le prossime partite per rimanere in corsa. I tifosi sono delusi per il ko. Chiedono alla squadra di migliorare la fase difensiva e credono ancora nella promozione.