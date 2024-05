Palermo, Corriere dello Sport: “Rosa non mollano nulla. Testa e cuore a Venezia”

Il Palermo si prepara per la partita di ritorno contro il Venezia, determinato a raggiungere la finale di Serie A. Dopo la sconfitta di misura nella partita d'andata, la squadra di Mignani deve vincere con almeno due gol di scarto. Nonostante le difficoltà, i giocatori e i tifosi non vogliono mollare, consapevoli che nel calcio nulla è scontato. La squadra si aggrappa a un precedente positivo, sperando di ripetere l'impresa del Cittadella che ha eliminato il Modena nelle semifinali playoff della scorsa stagione. Tuttavia, per raggiungere l'obiettivo, il Palermo dovrà migliorare la propria pericolosità in attacco. Inoltre, ci sono alcune incertezze riguardo alla presenza di Desplanches e Lund, entrambi alle prese con problemi fisici.