Palermo, Corriere dello Sport: “Più rosa con Leonardo Mancuso in prima linea”

Mancuso, attaccante del Palermo, potrebbe diventare decisivo nella corsa per la promozione grazie all'arrivo del nuovo allenatore Mignani. Non giocava da titolare da dicembre, ma ha dimostrato di essere un giocatore capace di segnare gol importanti. Mignani preferisce giocare con due punte e Mancuso è abile nell'attaccare la profondità. Inoltre, se il Palermo venisse promosso in Serie A, il prestito di Mancuso diventerebbe un obbligo di riscatto, rendendolo un giocatore a tutti gli effetti della squadra. Mancuso ambisce a raggiungere questo traguardo personale.