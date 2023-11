Palermo, Corriere dello Sport: “Per il City Group Corini mai in discussione”

"E' stato un segnale importante innanzitutto per l’allenatore, che in un periodo di difficoltà ha ricevuto risposte confortanti dall’atteggiamento della squadra, in particolare proprio da coloro che, giocando meno, si potevano pensare scontenti e meno motivati. Il richiamo al gruppo unito non è stato un urlo nel vento ma ha trovato concretezza nelle prestazioni, almeno per cuore e determinazione, e questo aspetto è particolarmente apprezzato nelle valutazioni della società anche relativamente alla posizione del tecnico, peraltro mai in discussione per il City Group. Il Palermo ha smarrito la verve delle prime giornate, non gioca bene, ma è nuovamente terzo in classifica, assolutamente in linea coi progetti", conclude il noto quotidiano.