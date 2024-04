Palermo, Corriere dello Sport: “L’eclissi rosanero, secondo tempi sempre letali”

Il Palermo sta attraversando un periodo difficile, compromettendo l'intera stagione. Nelle ultime otto partite, la squadra ha subito almeno un gol nel secondo tempo e non è riuscita a segnare. Non è facile individuare una causa precisa, ma sembra che il problema sia di natura mentale, con una crisi di fiducia evidente. La squadra sembra reagire meglio quando è in svantaggio, ma ha difficoltà a mantenere il vantaggio. Nonostante ci siano calciatori esperti, anche le giocate più semplici diventano complicate. Ora il Palermo affronta un avversario difficile al Barbera, che non aiuterà a superare le paure. Arriva il Parma capolista.