Palermo, Corriere dello Sport: “Doppio colpo, Sirigu e Wieteska per Dionisi”

L'esperto portiere classe 1987 tornerà a vestire la maglia rosanero dopo 13 anni dall’ultima volta, quando giocò la finale di Coppa Italia nella Capitale. Un affare ormai definito, con le visite mediche in programma a breve. "L’obiettivo del Palermo è che Sirigu possa aggregarsi alla squadra già per la prossima trasferta a Cremona". Per quanto riguarda Wieteska, il club di viale del Fante avrebbe accelerato l'operazione dopo le difficoltà nel chiudere per Ceccherini. Il ventisettenne polacco, che ha giocato l’ultima stagione al Cagliari in Serie A, "arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di promozione del Palermo. Il difensore è stato ritenuto cedibile dal Cagliari dopo l’arrivo di Palomino", conclude il noto quotidiano.