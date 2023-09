Palermo, Corriere dello Sport: “Col Sudtirol via al turnover, Mancuso dal 1′?”

Nuovi cambi in vista della gara contro la squadra di Pierpaolo Bisoli, in programma domenica al "Renzo Barbera".

"Arriva il Sudtirol, via al turnover". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida in programma domenica 1 ottobre, alle ore 16:15, allo Stadio "Renzo Barbera". "Un centrocampo nuovo di zecca e subito vincente ma domenica col Sudtirol aspettiamoci altre novità. La varietà di soluzioni a disposizione di Corini rende il Palermo una squadra malleabile a seconda del tipo di partita e dell’avversario", si legge.

Le tre partite a settimana portano il tecnico Eugenio Corini a mischiare le carte e ruotare gli uomini a disposizione dello stesso allenatore di Bagnolo Mella. Soprattutto a centrocampo. A Venezia, dunque, spazio a Vasic, Gomes e Coulibaly. "Rivoluzione totale rispetto al trio visto col Cosenza, Segre, Stulac, Henderson. Alcune differenze ovviamente si avvertono, Gomes, per dirne una, lega il gioco in modo molto diverso dalla regia classica di Stulac, ma la sensazione globale è che il Palermo mantenesse ugualmente gli identici equilibri". Tuttavia, "la buona prestazione e la vittoria in laguna non vuol dire automatica conferma nella partita successiva. A maggior ragione a distanza così ravvicinata. Il turno casalingo contro una formazione rocciosa come quella guidata da Bisoli potrebbe imporre nuove valutazioni".