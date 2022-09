Palermo, Corini studia nuove soluzioni in avanti: Saric e il ruolo di trequartista…

“Corini studia cambi al suo Palermo, anche a gara in corso”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida in programma sabato pomeriggio al “Renzo Barbera”. “Se da un lato si lavora su una maggiore conoscenza del 4-3-3, dall’altro lato si rivedere il trequartista”. E nel dettaglio con Saric alle spalle della punta. Rientrato in città dopo gli impegni con la Bosnia, il centrocampista ex Ascoli è stato schierato dietro Brunori, “se non addirittura al fianco del capocannoniere in determinate situazioni di gioco”, si legge.

Non è da escludere, dunque, il ritorno al 4-2-3-1, anche a partita in corso. Corini, infatti, è alla ricerca di nuove soluzioni per ovviare ai problemi in fase realizzativa. Ma con gli stessi uomini a cui ha scelto di far fiducia nelle ultime uscite ufficiali. “Ma è lo sbilanciamento di uno dei centrocampisti a giocare un ruolo fondamentale negli esperimenti provati sul campo di Boccadifalco. Un uomo in più per rendersi più pericolosi in attacco, ma anche il primo dei difensori in caso di ripartenze avversarie o in fase di non possesso”, prosegue il noto quotidiano. Per questo motivo, Saric avrebbe più possibilità di giocare dal primo minuto rispetto a Floriano (provato nel ruolo di trequartista nell’altro schieramento), Soleri o Vido.