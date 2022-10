Palermo, Corini scopre Gomes: personalità, dinamismo e fosforo per il prospetto City

Lieta sorpresa. Corini desiderava innestare una cospicua dose di intensità, sostanza e dinamismo in zona nevralgica. Un reparto apparso piatto e farraginoso, inefficace in entrambe le fasi di gioco, in quasi tutte le precedenti uscite se si eccettuano le sfide contro Perugia e Bari. L'antidoto all'andamento lento del centrocampo rosanero si chiama Claudio Gomes. Il tecnico rosanero ha lanciato a sorpresa e senza indugi il centrocampista scuola Manchester City ed il riscontro sul terreno di gioco è stato più che positivo. Corsa, sagacia tattica, vis agonistica, lucidità e linearità nella gestione e nella distribuzione della sfera. Alla prima da titolare il ragazzo ha mostrato stoffa e personalità, mostrando di possedere tutte le carte in regola per scalare le gerarchie tecniche in un reparto in cui non manca la concorrenza. Interprete ideale in un centrocampo muscolare, privo di un playmaker puro ma propenso al pressing ed al moto perpetuo. Un miriade di palloni recuperati dal prospetto di proprietà dei citizens, la verticalizzazione che ha ispirato la ripartenza di Brunori in occasione del raddoppio rosa, l'uscita palla al piede, rischiosa ma vincente sull'attacco di Sibilli in un'azione che poteva liberare il giocatore del Pisa solo davanti a Pigliacelli. L'edizione del Giornale di Sicilia analizza l'ottima prestazione del centrocampista francese, la cui presenza dal primo minuto contro la compagine toscana non era facilmente preventivabile in relazione a quanto provato da Corini in settimana. Il pubblico del Barbera ha molto apprezzato personalità, grinta e lucidità del calciatore che, problemi di lingua e tempi di ambientamento a parte, sul campo sembra già perfettamente a suo agio e pronto a fornire un contributo importante alla causa rosanero. In attesa di ritrovare Stulac e Saric, ad oggi ancora lontani dai loro standard abituali di rendimento, con Broh e Damiani sempre pronti se chiamati in causa e Segre punto fermo, il centrocampo del Palermo si arricchisce di un altro profilo già spendibile con profitto nell'immediato. Claudio Gomes è cresciuto in fretta e si candida nuovamente ad indosaare una maglia da titolare anche nella sfida contro il Cittadella.